【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は８日、訪中したドイツのヨハン・ワーデフール外相と会談した。中国外務省の発表によると、会談で王氏は「ドイツと異なり、日本は戦後８０年たっても、侵略の歴史の反省を徹底していない」と主張した。ワーデフール氏に対しては、「中国の正当な立場を理解し、いかなる『台湾独立』の言動にも反対してほしい」と求めた。ワーデフール氏は以前、台湾海峡や南