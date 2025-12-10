TBSは10日、3時間のスペシャル番組として20日に「芸人総選挙2025」（後7・00）を放送すると発表した。芸人1000人の投票で“今年1番面白かった芸人”を決める。番組MCはお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）、「バナナマン」の設楽統（52）、「千鳥」の大悟（45）が務める。豪華3人の進行で、今年“1番面白かった芸人”をランキング形式で発表していく。バラエティ番組で大活躍を見せた芸人や、賞レースのチャン