日本ボクシング界の″ヘビー級″にモンスターが現れた！ＪＲ大塚駅近くにある角海老宝石ボクシングジムを訪ねると、ズドン、ズバン！という爆音のようなミット打ちの音が表通りまで響いていた。ミットを構えるのは、日本ヘビー級のフロントランナーとして名を馳せた元ＷＢＯアジア太平洋ヘビー級王者の藤本京太郎（39）。そこ目がけて丸太のような腕を突き出していたのは身長192?、90?超という見事な体躯のボクサー――ナイジェ