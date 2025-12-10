俳優の佐藤浩市と松雪泰子が、2月15日からWOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoで放送・配信されるドラマ『北方謙三 水滸伝』(毎週日曜22:00〜)に出演する。(左から)佐藤浩市、松雪泰子佐藤が演じるのは、武を極めし孤高の師・王進(おうしん)。松雪は、乱世に翻弄されるスパイ・馬桂(ばけい)を演じる。帝を守る鉄壁の禁軍の武術師範として、その名を馳せる王進。しかし物語は、乱れた国家が権力を牛耳り、汚職がはびこる世。王進もま