アイドルグループ・なにわ男子の西畑大吾が、来年1月20日からMBS/TBSドラマイズム枠で放送される『マトリと狂犬』で連続ドラマ単独初主演を務めることが10日、発表された。『マトリと狂犬』ポスタービジュアル裏社会をリアルに描いた話題のコミックス『マトリと狂犬 ―路地裏の男達―』を実写ドラマ化。元役者から薬物の売人へと転落した梅沢恭之介役には、アイドルグループ・なにわ男子のメンバーとして活動しながらも2014年、NHK