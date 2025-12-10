住宅ローンを利用する際には多くのことを決める必要がありますが、最も頭を悩ませるのが「金利タイプはどうするか」という点でしょう。現在の住宅ローンは、低水準が続く変動金利を選択する人が多数派ですが、マイナス金利解除の影響もあり、ここ最近は固定金利を選ぶ人の割合も増えているといいます。そこで今回は、住宅ローンに関する調査結果をご紹介するとともに、実際に住宅ローンを扱う担当者に住宅ローンユーザーのトレンド