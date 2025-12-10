インスタグラムで報告今季の米女子ゴルフツアー（LPGA）で354万5888万ドル（約5.5億円）を稼いだ山下美夢有（花王）が、インスタグラムを更新。「人生初」のお買い物を報告している。自慢の逸品をお披露目した。ベージュのコートを羽織り、笑顔を見せた山下。手に持っていたのはカメラだった。投稿には「#人生初の #カメラ #購入」と記し、自らへの“ご褒美”とともに納まった実際の写真がアップされたインスタグラムのコ