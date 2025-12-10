原因不明の皮膚炎で人に会うのも怖くなっていた私。そこへママ友の心ないひと言が追い打ちになるものの、ある連絡をきっかけに事態がまさかの展開へ！ そんな予想外のエピソードをお届けします。 日々悪化する肌、2年半悩み続けたナゾの皮膚炎 6年前、左頬に小さな赤みが出たのが始まりでした。すぐ治ると思っていたのに、たった数週間で頬全体へ広がり血がにじむほどに悪化。鏡を見るのが怖いほどでした。 近所の皮膚