漫才師のオール巨人（74）が9日、自身のXを更新。相方・オール阪神（68）について「オムツの世話になってます」「2日で3キロ痩せたって」と体調が優れないことを明かした。 【写真】大丈夫？ソファで横になる阪神師匠いつもの元気なく…疲労が顔に浮かぶ 2人は2～8日にかけて「なんばグランド花月（NGK）」本公演の漫才出番を務め、巨人は「昨日 出番週が終わりました」と報告。自身の体調も「寒さのせ