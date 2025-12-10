8日開票されたれいわ新選組の代表選で、3期目の続投が決まった山本太郎代表（51）が9日、国会内で会見した。 【写真】一時円形脱毛症になったことも 山本氏は党の課題や3期目の目標について「腐った国会に対して、徹底的にあらがうという政党としてはまだまだ力が弱い。（衆参の国会議員）15人の持てる力をすべてそちらに振り向けるってことが重要」「現在15人の国会議員がいますけれど、要は与野党の茶番を打ち砕きに行くん