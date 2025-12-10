登録者数173万人の人気グループYouTuber「きょんくま」のメンバー・くまが9日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般女性。 【写真】解散&結婚を同時期に報告したYouTuber・くま くまは「結婚しました！！！！！こういうご報告をする時には ウェディングフォトとか付けるのが相場だと思うけどなんの準備も無くてすまん！！！」と報告。「でもまじだよ！！！！」とドッキリではない