今春報道された川崎ストーカー殺人事件の被害者・岡崎彩咲陽（あさひ）さん（享年20）を追悼する音楽イベントが13日に横浜市の大規模イベントスペース「YOKOHAMA COAST garage+（横浜コースト・ガレージ） 」で開催される。ラッパーでもある彩咲陽さんの兄弟による呼び掛けで、ヒップホップのアーティストたちが集結。ライブで彩咲陽さんを悼み、加害者である白井秀征被告への厳罰を