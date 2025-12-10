北朝鮮のインターネット情報の専門家が、プレゼン資料に掲載されたわずかな情報をきっかけに、北朝鮮の光ファイバーネットワークの広がりを考察しています。Hunting For North Korean Fiber Optic Cables | North Korean Internethttps://nkinternet.com/2025/12/08/hunting-for-north-korean-fiber-optic-cables/北朝鮮のインターネット情報を収集・公開しているウェブサイト「North Korean Internet」を運営するニック氏は、VICE