来年3月に開催される「第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の各国代表が9日（日本時間10日）、大会公式SNSなどで続々と発表された。前回23年の大会で準優勝し、2大会ぶり2度目の世界一を狙う米国はドジャースでワールドシリーズ連覇を達成したウィル・スミス捕手、今季、ともに自己最多の56本塁打、132打点でリーグ2冠王に輝いたフィリーズのカイル・シュワバー選手、オリオールズのガナー・ヘンダーソン、ブル