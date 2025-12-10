【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比95銭円安ドル高の1ドル＝156円84〜94銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1621〜31ドル、182円36〜46銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が今後の利下げについて慎重な姿勢を示すとの見方が拡大。米長期金利が上昇し、日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。