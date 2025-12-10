¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Á°¥Ä¥¤¥ó¥º´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ã¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¾·¤Ø¤¤¤¹¤ë¡£ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢Êó¤¸¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÎÆÃÊÌÊäº´¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óËÜÉôÄ¹¤È¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¤¥ºÁÈ¿¥¤ÇÆ±»þ´ü¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥ë¥Ç¥ê»á¤ÏÁª¼ê»þÂå¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥¤¥º¤Ç²á¤´¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ç¥³¡¼¥Á¿¦¤Ë½¢¤­¡¢Ê£¿ô