リオネル・メッシの所属するインテル・マイアミがMLSカップを制覇した。今季のMLSで最高のチームを決める試合で、バンクーバー・ホワイトキャップスと対戦し、メッシは２アシストを挙げ3‐1の勝利に貢献。29ゴール19アシストを決めたシーズンMVPに加えてファイナルMVPにも選ばれた。色褪せないパフォーマンスを披露した38歳のメッシだが、勝利を祝うパーティーでコンガダンスが『Instagram』で公開され話題を呼んでいる。インテル