ドジャースがディアスと契約合意に達したと報じられた(C)Getty Imagesドジャースが、メッツからFAとなっていた救援右腕のエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したことが現地時間12月9日、複数の米メディアで報じられた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るディアスは今季62試合に登板して防御率1.63、28セーブを挙げている。ドジャース専門メディア『Do