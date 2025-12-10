Åß¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¡¦¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè34²ó¥Ñ¥é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Á´¹ñ¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬12·î£¶Æü¤È£·Æü¡¢º£²Æ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ìî¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥º¤¬Âç²ñ£¸Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££¹·î¤Ë³«¶È¤·¤¿ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿ÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤â½¸·ë¡ª½Ð¾ì¤Ï£µ¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤¬11·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³Í