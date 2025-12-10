北海道日本ハムファイターズからFA権（フリーエージェント）を行使して、読売ジャイアンツに移籍した松本剛選手（31）。移籍に伴う「人的補償」の行方を固唾を飲んで見守った巨人ファン、そして選手だったが、日ハムの決断はやはりーー。【写真】スカートの中がちらり…ファイターズガールズの「きつねダンス」に釘付けピークを過ぎた生え抜きのベテランか、それとも将来有望な若手か、松本のFA移籍と引き換えに発生する人的補