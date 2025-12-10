かつては「つぶしがきく」学部として、優秀な学生の宝庫だった法学部。だが、現在では就活に不利とされ、人気が低下しているという。なぜ花形学部は、輝きを失ってしまったのか？東京大学名誉教授（専門は民法学）で弁護士の内田 貴が、法学部の現状に警鐘を鳴らす。※本稿は、内田 貴編著『弁護士不足――日本を支える法的インフラの危機』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。かつてトップだった法学部は司法制度改革で