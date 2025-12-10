▼青森県（青森地方気象台・１０日５時）【津軽】くもり一時雪【下北】くもり時々晴れ【三八上北】くもり一時雪▼岩手県（盛岡地方気象台・１０日５時）【内陸】くもり後晴れ【沿岸北部】くもり後晴れ【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１０日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】くもり後晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・１０日５時）【沿岸】雪か雨後晴れ【内陸】雪後晴れ▼山形県（山形地方気象台・１０日５時）【村山】