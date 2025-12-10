全日本プロレスは９日、今月２８日に東京・アートホテル日暮里ラングウッドで開催する「ゼンニチ大晦日２０２５」（３１日、代々木第二体育館）の直前イベントで三冠王者の宮原健斗と挑戦者・安齊勇馬の公開記者会見を行うことを発表した。同イベントは、公開記者会見と全日本プロレス所属選手が多数参加する大サイン会を実施。入場は無料で午後０時４５分に開場し午後４時半に終了を予定している。サイン会には、斉藤ジュン