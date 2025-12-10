通信カラオケ・JOYSOUNDは、ユーザーアンケートに基づく「カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲ランキング」を発表。第1位には「夢中」が選ばれた。「カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲ランキング」このランキングは、今年デビュー4周年を迎えたBE:FIRSTの楽曲を対象に、「おしえてBESTY!カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲」をテーマに、1,400人以上のファンが答えたもの。特設ページでは、選曲理由や実際に歌ってみた