セブン‐イレブン･ジャパンは、人口減少、少子高齢化の進行、物価上昇及び消費の二極化等の経営環境下において、顧客の消費行動変化に対応すべく、取り組みを進めている。2025年5月から阿久津知洋社長率いる新体制の下で「フレッシュフードの差別化」、「店舗ネットワークの強化」、「7NOWのお客様価値最大化」に加え、「お客様とのエンゲージメント強化」を重点施策として、客層の拡大と来店頻度の向上、および外部環境の影響を受