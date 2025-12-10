今年、望海風斗さんと明日海りおさんという新たなエリザベートを迎え話題沸騰中のウィーンミュージカル『エリザベート』。初演から30周年となる来年、宝塚で今作に携わったスターたちが集結し、ガラ・コンサートがおこなわれる。宝塚では絶対に見ることのできなかった幻の“あの人のあの役”を堪能できる貴重な機会だ。宝塚版『エリザベート』のレジェンドたちがコンサートで集結いまや日本で定着した人気を誇っている作品だけれど