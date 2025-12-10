友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は嫌味を言ってくる彼氏の幼馴染について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏の直樹くんの実家に行くことになった主人公。実家へ向かっていると、直樹くんの幼馴染だという女性・由香が現れ、自分のほうが直樹くんと親密な仲だと、アピールをされます。その後、直