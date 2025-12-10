レンジローバーに『SVブラック』追加ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2025年12月9日より、『レンジローバー』2026年モデルの受注を開始した。【画像】ダークでステルスなレンジローバーSVブラックと55年の歴史を持つ歴代レンジローバー全52枚2026年モデルのレンジローバーは、ラグジュアリーとパーソナライゼーションを極めた『SV』モデルを強化し、ブラックで統一された『SVブラック』を新たに追加した。ランドローバー・