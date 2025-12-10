2.0Lガソリンと70kWhバッテリーを搭載ロータスはまもなく、電動SUV『エレトレ』のプラグインハイブリッド版を導入予定だ。その仕様詳細が、中国政府への申請書類により明らかになった。【画像】ロータス初の大型SUV【ロータス・エレトレを詳しく見る】全38枚エレトレは現在、フル電動モデル（EV）として販売されているが、新型のPHEVモデルでは従来の108kWhバッテリーから小型の70kWhバッテリーに切り替える。外観的にはEVモデル