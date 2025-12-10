春の訪れをひと足先に感じさせてくれる、クナイプの人気アイテム「ハンドクリーム サクラの香り」が今年も数量限定で発売されます。可愛らしい季節感あふれるデザインとふんわり甘い桜の香りは、自分へのプチご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり♡さらに今年はキャップが片手で開け閉めしやすい仕様にリニューアルし、乾燥が気になる季節でもより手軽にケアできるアイテムへと進化しました。 春を運ぶサ