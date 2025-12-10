◇米女子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月9日アラバマ州マグノリアグローブ・クロッシングC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643、パー71）最終ラウンドの残りが行われ、桜井心那（21＝ニトリ）が通算8アンダーの10位、渋野日向子（27＝サントリー）と西村優菜（25＝スターツ）はともに5アンダーの24位となり、24位タイまでに与えられた来季出場権を獲得した。最終ラウンドは桜井と西村が1アンダー、渋野