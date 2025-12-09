九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ・LinQが、2026年1月14日に待望の新曲『ならね』をリリースすることが決定した。発表と同時に、新アーティスト写真と新ビジュアルも解禁された。 本作のタイトル『ならね』は、さよならの新しいカタチの言葉を表現した造語で「さよなら」を言い切れないままの気持ちと、それでも前に進みたい願いをつめ込んだ楽曲で、聞く人それぞれの“あの時の気持ち”と重なり、前向きなログインして