神奈川・伊勢原市で山火事が発生し、午前6時ごろから消火活動を開始する。9日午後3時ごろ、神奈川・伊勢原市で「山中に白い煙が見える」と110番通報があった。現場は丹沢山地を構成する日向山で、山頂付近がこれまでに少なくとも600平方メートル燃えたということだ。けが人は確認されていない。山火事の影響で10日午前6時現在、登山道や車道が一部規制されている。警察や消防によると、現場までの山道が整備されていないことや日没