奈良県橿原市に「益田岩船（ますだのいわふね）」と呼ばれる不思議な巨石がある。貝吹山の東峰にあたる小高い山の標高130メートルの位置にあり、明らかに人の手が加えられている。誰が、いつ、何のためにつくったのかは全く不明で、地元の人によると、1980年代初めまでは、子どもが上に登って遊んでいたそうだ。【写真】昔は子どもが登って遊んでいた江戸時代の図会にも描かれた巨石「益田岩船」は花崗岩でできており、飛鳥地方に