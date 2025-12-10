俳優・勝野洋（76）の妻で、タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が6日、自身のSNSを更新。「私の大好きがここにあります」と、草花でにぎわう自宅リビングを公開した。【写真】「モンステラってこんなに大きくなるんですね」「素敵」草花でにぎわうキャシー中島の自宅リビング投稿では、孫の子守が中心になった1日だったことを伝えつつ、冬をしのぐために室内に入れたというプルメリア、マトリカリアの花など、育ててい