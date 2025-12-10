◆第５６回日本少年野球春季全国大会・群馬県支部予選▽決勝桐生ボーイズ３―２前橋桜ボーイズ（１１月２９日・上毛新聞敷島球場）来年開催の第５６回春季全国大会（３月２６〜３１日・大田スタジアムほか）の群馬県支部予選決勝が１１月２９日、行われた。桐生ボーイズが２年連続出場を目指す前橋桜ボーイズに逆転勝ち。部員１５人の少数精鋭で７年ぶり５度目の出場を決めた。※※※粘って勝った！桐