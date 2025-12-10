【韓国】 雇用統計（11月）08:00 予想N/A前回2.6%（失業率) 【日本】 国内企業物価（11月）08:50 予想0.3%前回0.4%（前月比) 予想2.7%前回2.7%（前年比) 【中国】 生産者物価指数（PPI）（11月）10:30 予想-2.0%前回-2.1%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（11月）10:30 予想0.8%前回0.2%（前年比) 【南アフリカ】 小売売上高（10月）20:00 予想2.4%前回3.1%（前年比)