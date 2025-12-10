朝のドル円は１５６円８０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５６円８０銭台、海外市場で１５６円９５銭まで上昇。米ＪＯＬＴＳ求人件数が９月、１０月ともに好結果となったことなどがドルを押し上げたほか、根強い円安の意識もドル円の支え。 USDJPY156.85