UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 インテル・ミラノとリバプールの試合が、12月10日05:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、アレクサンデル・