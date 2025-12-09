パリ発のジュエリーブランド「シャルロット シェネ（Charlotte Chesnais）」が、ブランド初となる旗艦店を東京・青山にオープンした。【画像をもっと見る】シャルロット・シェネは2000年代初頭にパリに渡り、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデザイナーアシスタントとしてプレタポルテを担当。その後、2015年に自身の名を冠したジュエリーブランド、シャルロット シェネを設立した。同ブランドのジュエリーは彫刻のような立体