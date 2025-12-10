「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）3位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）4位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）5位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）6位Galaxy S25(SoftB