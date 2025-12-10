10日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント高の3395.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3467.83ポイントボリンジャーバンド3σ 3424.12ポイントボリンジャーバンド2σ 3395.50ポイント10日夜間取引終値 3385.20ポイント5日移動平均 3384.92ポイント9日TOPIX現物終値 3380.41ポイントボリンジャーバンド1σ 3361