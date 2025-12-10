10日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント高の667ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 746.86ポイントボリンジャーバンド3σ 730.55ポイント75日移動平均 727.33ポイントボリンジャーバンド2σ 720.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 715