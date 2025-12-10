NAOYA（MAZZEL）と冨田侑暉（龍宮城）がW主演を務める、日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送中の「セラピーゲーム」。シリーズ累計130万部を突破した大人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」を実写化した本作は、獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生・生嶋静真（冨田侑暉）と恋に臆病なツンデレフォトグラファー・三兎湊（NAOYA）の、賭けから始まる恋（ゲーム）を追ったストーリーで、現在第6話まで放送中。