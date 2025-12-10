年齢とともに気になり始める“お腹のぽっこり見え”。食事に気をつけても、なぜか下腹だけスッとしない…という悩みは、体幹の働きにくさや背骨の硬さが影響していることもあります。そこで今回は、ピラティスの簡単エクササイズ【スパイン・ツイスト】を紹介します。くびれ・姿勢・体幹を同時に整えられ、大人世代の細見えを後押ししてくれるエクササイズです。ぽっこり見えの原因は“使えていないお腹”と“固まった背中”に下腹