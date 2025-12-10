優しい男性が好きな女性は多いはず。でも実際には、“優しさを口にする男性”ほど、いざ付き合ってみると「思っていたのと違う」と感じるケースも少なくありません。そこで今回は、よくある「優しさアピール男子」の行動をもとに、“自己満足の気遣い”と“本当の思いやり”を見分けるポイントを紹介します。優しさを“説明”する男性は要注意本当に優しい人は、自分で優しさを語りません。ところが、優しさアピール男子は「前の彼