恋愛ではつい外見に目が行きがちな男性も、結婚となると“長く一緒に過ごす相手”と考える妙か、求める条件は別のところになることがほとんど。そこで今回は、男性が一生添い遂げたいと思う女性の「条件」を紹介します。生活リズムや価値観が一致しているか？恋愛はドキドキで乗り切れても、結婚は日常の繰り返し。そのため、休日の過ごし方、お金の使い道、食事の好みなどが近いほど、摩擦は減るでしょう。見た目が好みでも、日常