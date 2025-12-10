プロ野球・オリックスは9日、2025年 現役ドラフトで西武の平沼翔太選手を獲得。茶野篤政選手が西武に移籍することとなりました。公式ホームページで茶野選手がコメントを発表しています。茶野選手は2022年のドラフト会議で育成4巡目で指名を受けてオリックスに入団。開幕直前には支配下登録を勝ち取り、開幕戦で8番ライトでスタメンデビュー。初打席で安打も記録しました。ルーキーイヤーは91試合で打率.237、1本塁打、23打点、7盗