10日午前7時20分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、お