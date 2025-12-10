サッカー・Jリーグ、J1の浦和レッズは9日、マチェイ・スコルジャ監督の続投を発表しました。ポーランド出身のスコルジャ監督は母国での指導を経て、2023年に浦和の監督に就任。1年で退任するも24年9月からは再び同クラブの指揮を執り、今季はリーグ7位という成績でした。スコルジャ監督はクラブを通じ、「新しいシーズンが始まるにあたり、私を信頼し託してくれたクラブに、改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。来シーズンは